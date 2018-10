Францию накрыл снегопад

Из-за снегопада около 1400 человек оказались заблокированными на дороге. Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

Из-за сильного снегопада во Франции около 1400 человек оказались заблокированными на дороге. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Анадолу.

Согласно заявлению администрации департамента Верхняя Луара, сильный снегопад заблокировал движение 800 автомобилей на трассе RN88, тысячи человек, находившихся в этих автомобилях, размещены в спортивных залах близлежащих городов.

Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

В департаменте Луара сообщили, что часть трассы A89 недалеко от департамента закрыта для движения, и что 400 человек остались на дороге.

Сообщается, что из-за сильной вьюги около 100 домов по всей стране остались без электричества.

Good morning from France with believe or not snow

Devastation for trees in France. Record snow fall weighing down on trees full of leaves. The view up /down our drive this morning - no electricity. It's still October

