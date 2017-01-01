Названа возможная причина крушения самолета в Индонезии
"Неисправности в самолете Boeing 737 компании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии в понедельник, были замечены еще во время полета накануне, его скоростные приборы оказались ненадежными", - говорится в сообщении.
Согласно данным сайта FlightRadar24 самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасару на острове Бали в воскресенье вечером.
Заместитель председателя Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Гарио Сатмико сообщил журналистам во вторник, что у этого самолета были технические проблемы.
Напомним, псамолет потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, включая троих детей. Никто не выжил.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet