Названа возможная причина крушения самолета в Индонезии

"Неисправности в самолете Boeing 737 компании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии в понедельник, были замечены еще во время полета накануне, его скоростные приборы оказались ненадежными", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта FlightRadar24 самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасару на острове Бали в воскресенье вечером.