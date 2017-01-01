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Названа возможная причина крушения самолета в Индонезии

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У авиалайнера были технические проблемы. Во время предыдущего полета самолет показывал необычные перебои высоты и скорости.
Спасатели продолжают поиск тел погибших при крушении пассажиров
Спасатели продолжают поиск тел погибших при крушении пассажиров
Перед крушением самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air была замечена неисправность его бортового оборудования. Об этом сообщает Reuters во вторник, 30 октября.
 

"Неисправности в самолете Boeing 737 компании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии в понедельник, были замечены еще во время полета накануне, его скоростные приборы оказались ненадежными", - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта FlightRadar24 самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасару на острове Бали в воскресенье вечером.

Заместитель председателя Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Гарио Сатмико сообщил журналистам во вторник, что у этого самолета были технические проблемы.

Напомним, псамолет потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, включая троих детей. Никто не выжил.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, авиаперелет, Индонезия, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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