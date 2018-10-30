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Франция выступила против "выборов" в "ЛДНР"

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Париж выступил против проведения 11 ноября так называемых "выборов" в "ЛДНР" и призвал Россию не допустить эскалации напряженности.
Франция выступила против "выборов" в "ЛДНР" 11 ноября
Франция выступила против "выборов" в "ЛДНР" 11 ноября
EPA\UPG

Франция выступает против проведения 11 ноября так называемых “выборов“ в “ЛДНР“ и призывает Россию не допустить эскалации напряженности на Донбассе. Об этом заявил во вторник, 30 октября, официальный представитель МИД Франции в связи с предстоящим заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, сообщает ТАСС.

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По мнению французской стороны, “выборы“ на Донбассе “являются посягательством на суверенитет украинского государства и противоречат обязательствам, принятым в рамках минских соглашений“.

“Как посредник в нормандском формате Франция призывает российские власти предотвратить любое решение, способное вызвать возобновление напряженности на востоке Украины“, - отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что Франция сожалеет об отсутствии прогресса в вопросах безопасности на Донбассе и выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией.

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“Реализация минских договоренностей, выполнять которые взяли на себя обязательства как Россия, так и Украина, остается единственной возможностью для обеспечения мирного и долгосрочного решения конфликта, который длится почти пять лет“, - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как ожидается, Совет Безопасности ООН проведет во вторник в 23:00 по киевскому времени внеочередное заседание по Украине. Заседание состоится по инициативе западных стран.

Напомним, 10 октября помощник Путина встретился в Москве с исполняющим обязанности главы “ДНР“. Также на встрече присутствовал новоназначенный куратор по гуманитарному и политическому взаимодействию РФ с “ДНР“ и “ЛНР“.

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Теги: Выборы, Франция, донбасс, местные выборы, сепаратисты, ДНР, ЛНР, выборы в ДНР и ЛНР
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Комментариев (1)
Alcoolique    30.10.2018, 15:34
Оценка:  0
Alcoolique
та пускай эти клоуны выбирают кого хотят...
быдло есть быдло
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