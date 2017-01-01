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В Германии экс-медбрат признался в убийстве 100 пациентов

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Бывший медбрат Нильс Хегель вводил пациентам слишком большую дозу лекарств. Это приводило к летальному исходу.

В Германии приговоренный к пожизненному тюремному заключению бывший медбрат Нильс Хегель признался, что совершил убийства 100 пациентов. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает N-TV.

Согласно имеющейся информации, Хегель совершал убийства с 2003 по 2005 годы в Дельменхорсте и Ольденбурге. Он вводил пациентам слишком большую дозу лекарств, что приводило к летальному исходу.

 

 

Ранее в Германии медбрат Стефан Леттер был признан виновным в 28 преднамеренных убийствах.

Также сообщалось, что в России врач убил пациента.

 

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Теги: убийства, тюрьма, Германия, медики, пациент, убийство, пожизненное заключение
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Источник: korrespondent.net

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