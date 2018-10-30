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Трамп намерен отменить автоматическое гражданство для рожденных в США детей

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Американский лидер в интервью заявил, что намерен отменить автоматическое гражданство для детей, рожденных в США.
Трамп предложил больше не давать гражданство США детям иностранцев, рожденным на территории страны
Трамп предложил больше не давать гражданство США детям иностранцев, рожденным на территории страны

Президент США Дональд Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен. Об этом Трамп заявил в интервью Axios в понедельник, 29 октября.

Трамп назвал эту практику смешной, а США - "единственной страной в мире", где действуют подобные нормы.

По словам президента США, его администрация работает над подготовкой соответствующего документа.

Советники Трампа считают, что для имплементации соответствующих изменений в законодательство США не нужно вносить поправок в Конституцию, а достаточно исполнительного президентского указа.

Как сообщалось, в США собираются построить палаточные городки для нелегальных мигрантов.

Напомним, к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.

 

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Теги: США, дети, гражданство, рождение, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, нелегальные мигранты, гражданство сша
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dimasvetik    30.10.2018, 15:53
Оценка:  0
dimasvetik
уже кто хотел тот там нарожал, позно пить боржоми ))))
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