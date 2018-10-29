"Легче обвинить американцев": Пентагон ответил РФ на атаки в Хмеймиме
В Пентагоне решительно опровергли обвинения Минобороны РФ в участии в нападении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщает Military Times, в Департаменте обороны США назвали обвинения российской стороны безответственными и беспочвенными.
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“Любые предположения, что США и коалиционные силы сыграли какую-либо роль в атаке на российскую базу, на самом деле беспочвенны и абсолютно безответственны“, - сказал пресс-секретарь Пентагона.
Офицер морской пехоты США и эксперт по оборонной политике Королевского колледжа в Лондоне Роб Ли добавил, что обвинения РФ очень сомнительны и назвал их пустой риторикой.
“Легче просто во всем обвинить американцев, чем признать факт собственной неготовности к противодействию против несложных бытовых беспилотников, что было особенно унизительно на фоне всего хвастовства эффективностью своих систем противовоздушной обороны“, - сказал Ли.
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Он также выразил мнение, что данные заведения российской стороны довольно странны, заявив, что если бы все это действительно было правдой, вряд ли Россия публично говорила бы о том, что на базу проникли американские дроны, ничего не сделав в ответ.
Напоним, 25 октября заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США причастны к январской атаке дронов на российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
По его словам, с американского самолета-разведчика Poseidon-8 велось управление 13 атакующими дронами.