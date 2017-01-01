Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как в Норвегии проходят масштабные учения НАТО

Комментариев: 0
Маневры построены по сценарию на случай атаки на одну из стран-союзниц, что соответствует статье пятой соглашения НАТО по коллективной обороне.
Около 50 тысяч военных проверяют свои способности
Около 50 тысяч военных проверяют свои способности
flickr.com/photos/nato

Учения проходят на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов и продлятся до 7 ноября.

В Trident Juncture 2018 принимаю участие войска 29 стран-членов Альянса, а также Швеции и Финляндии. Будут использованы 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

Читай также: Американские военные в Норвегии попали в масштабное ДТП

Чтобы защитить население и территории и сдержать потенциальных противников свои способности проверяют около 50 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Перед началом учений на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что это сильное проявление возможностей и готовности работать вместе.

Для наблюдейния за ходом событий Столтенберг прибыл в Норвегию вместе с послами 29 стран НАТО. Он подчеркнул оборонительный и прозрачный характер Trident Juncture и отметил, что все члены ОБСЕ были приглашены направить наблюдателей: “НАТО и союзники уважают дух наших международных обязательств“.

Россия и Беларусь направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018. Норвегия граничит с Россией в Арктике.

Напомним, что в Норвегии более 45 тысяч военных будут тренироваться отражать нападение на одну из стран альянса.

Поделись:
Теги: НАТО, военные, войска, Норвегия, учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь