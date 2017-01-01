Держим в уме Михо. Выборы президента в Грузии

Два бывших министра иностранных дел Грузии времен Михаила Саакашвили разыграют между собой пост президента Грузии.

В Грузии прошел первый тур президентских выборов. Окончательного победителя не определили. Больше всего голосов набрали кандидат от правящей партии Саломе Зурабишвили и оппозиционер Григол Вашадзе.

Нынешние президентские выборы – исторические для Грузии. Решается на них многое, в том числе и судьба нашего старого знакомого Михеила Саакашвили.

Последние президентские

Эти выборы - последние всенародные прямые выборы президента Грузии. Согласно конституционным изменениям уже на следующих выборах 2024 года избирать главу Грузии будет специальная коллегия выборщиков. Страна переходит к парламентской форме правления.

Новая конституция, которая вступит в силу после инаугурации избранного президента, значительно ограничивает президентские полномочия, сводя их к представительским. В будущем президент Грузии не будет уже заниматься внешней политикой страны, даже не сможет созвать Совет национальной безопасности, а полномочия верховного главнокомандующего он будет получать только в случае войны.

В то же время за президентом остается право амнистии и предоставление гражданства Грузии, что весьма важно в контексте возвращения гражданства Михеилу Саакашвили и его шестилетнего срока заключения, который был вынесен в его отсутствие.

Несмотря на ограничения полномочий главы государства, борьба за этот пост идет нешуточная. Все потому, что уже сейчас, по сути, началась подготовка к гораздо более важным парламентским выборам, которые запланированы на 2020 год. Именно от исхода выборов в парламент зависит, удержится у власти нынешняя правящая партия Грузинская мечта, созданная и возглавляемая миллиардером Бидзиной Иванишвили, или власть перейдет к оппозиции - сторонникам Саакашвили.

Партия двоих

Действующий президент Георгий Маргвелашвили решил не баллотироваться.

Правящая партия поддержала независимого кандидата - бывшего министра иностранных дел французского происхождения Саломе Зурабишвили. Зурабишвили долгое время работала в МИД Франции, даже была послом Франции в Грузии. По приглашению Саакашвили она вернулась в Грузию и стала министром иностранных дел. Но длительного сотрудничества с Михо у нее не сложилось.

Впоследствии Зурабишвили превратилась в одного из главных критиков Саакашвили. Она считает, что войну в августе 2008 года с Россией начала именно Грузия. За это, собственно Зурабишвили больше всего и достается. Вся антиреклама против нее на выборах основана именно на обвинениях в связях с Москвой.

Официальные пожертвования на кампанию Зурабишвили составили 1,64 миллиона долларов, что обеспечило наибольшее присутствие кандидата в медиа и на билбордах.

Ее конкурент – другой экс-министр иностранных дел Григол Вашадзе. Его кандидатуру выдвинула коалиция Сила в единстве, ключевую роль в которой играет Национальное движение Саакашвили.

Вашадзе - ярый сторонник Саакашвили. Во время предвыборной кампании он обещал, что если займет президентское кресло, то в первую очередь вернет грузинское гражданство бывшему президенту. При этом правящую партию Грузинская мечта он обвиняет в коррупции, называя ее "Воровская мечта".

Жаркая компания

Соцопросы рисовали Зурабишвили победу в первом туре. Но этого не произошло. Экзит-пол от американской компании Edison Research, показывает, что Зурабишвили и Вашадзе набрали около 40% голосов.

А согласно экзит-полу грузинской компании BCG, Вашадзе получил 37% голосов, Зурабишвили - 34%.

Ставший третьим Давид Бакрадзе уже заявил, что в случае второго тура будет поддерживать кандидата от оппозиции Вашадзе.

Неожиданной темой предвыборной кампании стала проблема легализации марихуаны, за которую выступило правительство Грузии.

Зурабишвили поддержала эту идею, из-за чего моментально попала под шквал критики оппозиции и церкви. Оппозиция назвала ее "королевой конопли". Из-за этой истории провластный кандидат испортила и отношения с влиятельной внутри страны Грузинской православной церковью.

У оппозиции есть шанс

По словам старшего научного сотрудника Фонда Рондели Кахи Гоголашвили, которого цитирует DW, несмотря на наличие административного ресурса у партии власти многие избиратели не собираются голосовать за Зурабишвили.

С ним согласен директор Международной школы кавказских исследований в Государственном университете Ильи Гия Нодия. "Еще весной считалось, что эти выборы вряд ли будут иметь большое значение. И любой кандидат от партии власти победит. Кажется, сама правящая партия играла на умаление значения этих выборов, - отмечает эксперт . - Но сейчас ситуация изменилась, во всяком случае, политически активная часть населения активно готовится к ним”. По мнению Нодии, если кандидат партии власти проигрывает, это будет началом конца правления Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.

Все эксперты уверены, что результаты выборов при любых условиях не изменят внешнеполитической ориентации Тбилиси. Европейский курс является приоритетом для всех основных кандидатов. Получается, Грузия уже прошла свою точку невозврата на пути от сферы российского влияния в Европу.