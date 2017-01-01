Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чиновникам в Австралии запретили летать на Lion Air после крушения Boeing

Комментариев: 0
После смерти в авиакатастрофе двух десятков чиновников Индонезии, Австралия запретила своим госслужащим летать рейсами этой авиакомпании.
Чиновникам Австралии запретили летать рейсами Lion Air
Чиновникам Австралии запретили летать рейсами Lion Air

Правительство Австралии издало указ, в соответствии с которым чиновники должны временно прекратить пользоваться услугами индонезийской авиакомпании Lion Air после крушения самолета Boeing-737 в Индонезии. Об этом во вторник, 20 октября,  сообщает сайт министерства иностранных дел и торговли Австралии.

"В связи с катастрофой самолета авиалиний Lion Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства Австралии и те, кто работают на контрактной основе, получили указание не пользоваться упомянутой авиакомпанией. Решение будет пересмотрено после получения подробных результатов расследования катастрофы", - сообщается на сайте МИД Австралии.

В сообщении также говорится о необходимости проявлять высокую степень осторожности в Индонезии в целом, включая Бали. Наиболее опасными местами для посещения считаются провинции Центральный Сулавеси и Папуа.

Напомним, накануне в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. На борту авиалайнера находились 189 человек, в том числе два десятка чиновников министерства финансов. При падении самолета никто не выжил.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Австралия, самолет, Индонезия, чиновники, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь