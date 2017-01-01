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В Индии открыли самую большую в мире статую

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Монумент получил название статуя Единства.
Статую установили в честь Валлабхаи Пателя
Статую установили в честь Валлабхаи Пателя
EPA\UPG

В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире. Она называется статуя Единства и ее высота составляет 182 метра.

Монумент обошелся в 430 миллионов долларов
Монумент обошелся в 430 миллионов долларов
EPA\UPG

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Монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м). Его установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.

Сообщается, что статуя является любимым детищем премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако ее критикуют за высокие затраты на проект - 430 миллионов долларов.

Напомним, 23 октября в Китае открыли самый длинный в мире мост, который соединяет Гонконг, Макао и материковый Китай. 

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Теги: Индия, статуя, монумент, статуя Единства, Валлабхаи Патель
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