В Черное море вошли четыре судна НАТО

В состав группы входят корабли ВМС Испании, Турции, Болгарии и Германии. Они примут участие в учениях Посейдон 2018.

В акваторию Черного моря вошли четыре корабля Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие информационные порталы.

Отмечается, что в состав натовской группы входят минные тральщики ВМС Испании Турия, ВМС Турции Эрдемли, ВМС Болгарии Цибър, а также ее флагман вспомогательное судно ВМС Германии Рейн.

В настоящее время корабли идут к берегам Болгарии.

По данным НАТО, корабли примут участие в проводимых Болгарией и Румынией учениях Посейдон 2018.

Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит в Украину морскую пехоту.

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