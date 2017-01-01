В Черное море вошли четыре судна НАТО
В акваторию Черного моря вошли четыре корабля Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие информационные порталы.
Отмечается, что в состав натовской группы входят минные тральщики ВМС Испании Турия, ВМС Турции Эрдемли, ВМС Болгарии Цибър, а также ее флагман вспомогательное судно ВМС Германии Рейн.
В настоящее время корабли идут к берегам Болгарии.
По данным НАТО, корабли примут участие в проводимых Болгарией и Румынией учениях Посейдон 2018.
Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.
Ранее сообщалось, что Великобритания отправит в Украину морскую пехоту.
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