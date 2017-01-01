Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черное море вошли четыре судна НАТО

Комментариев: 0
В состав группы входят корабли ВМС Испании, Турции, Болгарии и Германии. Они примут участие в учениях Посейдон 2018.
Корабли идут к берегам Болгарии (иллюстративное фото)
Корабли идут к берегам Болгарии (иллюстративное фото)

В акваторию Черного моря вошли четыре корабля Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие информационные порталы.

Отмечается, что в состав натовской группы входят минные тральщики ВМС Испании Турия, ВМС Турции Эрдемли, ВМС Болгарии Цибър, а также ее флагман вспомогательное судно ВМС Германии Рейн.

В настоящее время корабли идут к берегам Болгарии.

По данным НАТО, корабли примут участие в проводимых Болгарией и Румынией учениях Посейдон 2018.

Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит в Украину морскую пехоту.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, Черное море, судно, корабли, учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь