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В Израиле в ДТП погибли восемь человек

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В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника погибли все люди, находившиеся в микроавтобусе.
ДТП случилось на побережье Мертвого моря
ДТП случилось на побережье Мертвого моря
newsru.co.il

В Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает NEWSru.co.il.

Авария произошла после полудня на побережье Мертвого моря. Столкнулись микроавтобус и внедорожник Toyota Land Cruiser.

В микроавтобусе на момент ДТП находились восемь человек. В результате столкновения он загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

"Парамедики объявили о гибели восьми человек в сгоревшем автомобиле. Среди погибших шесть детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что пассажиры Toyota - 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, водитель отделался легкими травмами.

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Теги: ДТП, дети, Израиль, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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