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Индийцы построили самую высокую статую в мире

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Статуя Единства вдвое выше статуя Свободы и достигает 182 метра. Ее возводили пять лет и потратили 430 млн долларов.
Статую установили в честь Валлабхаи Пателя
Статую установили в честь Валлабхаи Пателя

В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире. Она получила название статуя Единства.

Новый монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.

Статую установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.

Статуя – любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за пять лет. Проект критикуют за высокую стоимость – $430 млн.

Напомним, в 2016 году в Китае демонтировали 37-метровую позолоченную статую Мао Цзэдуна, спустя несколько дней после открытия. Представитель властей сообщил, что проект не был согласован официально.

 

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Теги: рекорд, Индия, фото, памятник, статуя
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Источник: korrespondent.net

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