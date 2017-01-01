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Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-I

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Баллистическая ракета Agni-I может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.
Предыдущее испытание этой ракеты было проведено 6 февраля
Предыдущее испытание этой ракеты было проведено 6 февраля
Twit.su

Стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд. Об этом сообщили местные СМИ во вторник, 30 октября.

Уточняется, что старт был осуществлен с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.

Баллистическая ракета Agni-I, весящая 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 км. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

Предыдущее испытание этой ракеты, стоящей на вооружении стратегических сил Индии, было проведено 6 февраля. В настоящее время Индии располагает приблизительно 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.

Ранее США провели второе успешное испытание новой ракеты-перехватчика, предназначенной для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

 

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Теги: Индия, ракета, ракета-носитель, ракеты, испытание ракеты, способной нести ядерный заряд, баллистическая ракета, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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