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В Рейкьявике солдаты США выпили все пиво

Комментариев: 1
Особым спросом у американских военных пользовались местные сорта лагера, а наибольшую популярность снискал Gull.
В столице Исландии из-за военных закончилось пиво
В столице Исландии из-за военных закончилось пиво
pikabu.ru

В столице Исландии, где остановились приехавшие на учения НАТО шесть тысяч американских солдат, закончилось пиво, сообщает Newsweek.

Отмечается, что американские солдаты провели в Рейкьявике пару дней и за это время в местных барах закончилось пиво. Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка.

Отмечается, что особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.

Напомним, многонациональные учения НАТО Trident Juncture продлятся с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции. Украина участвует в них как страна-партнер НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии.

 

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Теги: алкоголь, НАТО, пиво, Исландия, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФеликсДзе    30.10.2018, 21:41
Оценка:  -1
ФеликсДзе
Даже солдаты"сверхдержавы"не прочь бухнуть по-настоящему...
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