В Италии сотни автомобилей сгорели в пожаре
Крупная партия автомобилей Maserati сгорела в пожаре, который возник после короткого замыкания, спровоцированного сильными ливнями.
Сильная непогода вызвала пожар в порту итальянской Савоны. В результате несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены, сообщает во вторник, 30 октября, La Repubblica.
Отмечается, что потоки воды затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который тушили несколько часов.
Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.
Как сообщалось, в Италии увеличилось количество жертв непогоды, которая вчера накрыла ряд регионов страны.
Накануне стало известно, что 75% Венеции оказались под водой.
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