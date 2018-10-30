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В Италии сотни автомобилей сгорели в пожаре

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Крупная партия автомобилей Maserati сгорела в пожаре, который возник после короткого замыкания, спровоцированного сильными ливнями.
Автомобили предназначались на экспорт
Автомобили предназначались на экспорт
genova.repubblica.it

Сильная непогода вызвала пожар в порту итальянской Савоны. В результате несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены, сообщает во вторник, 30 октября, La Repubblica.

Отмечается, что потоки воды затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который тушили несколько часов.

Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Как сообщалось, в Италии увеличилось количество жертв непогоды, которая вчера накрыла ряд регионов страны.

Накануне стало известно, что 75% Венеции оказались под водой.

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Теги: автомобили, Италия, пожар, непогода, авто, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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