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США выделили $40 миллионов на борьбу с иностранной пропагандой

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Инициатива предусматривает противодействие дезинформации, которая рассчитана на иностранную аудиторию.
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В Госдепе рассказали о новой программе по борьбе с фейками

США выделили 40 миллионов долларов для противодействия распространения иностранной дезинформации и пропаганде. Об этом на брифинге во вторник, 30 октября, сообщил представитель госдепа Роберт Палладино, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что США наибольшую опасность видят в РФ, Иране и Китае.

"В конце сентября Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) выделил 40 миллионов для поддержки инициативы по борьбе с дезинформацией, пропагандой, распространяемой иностранными государствами. Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранную аудиторию", - сказал он.

Палладино пояснил, что эта инициатива подразумевает размещение технологий для "раннего предупреждения об иностранной дезинформации", анализ распространяемой дезинформации и развитие связей с местными СМИ для того, чтобы "пролить свет на дезинформацию".

Напомним, на саммите Большой семерки в Канаде приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды.

 

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Теги: США, пропаганда, госдепартамент США, Госдеп, фейк
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Источник: korrespondent.net

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