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В тюрьме США найден мертвым главарь бостонской мафии

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Балджер отбывал наказание с 2013 года по обвинению в 11 убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия.
Главарь бостонской мафии умер за решеткой
Главарь бостонской мафии умер за решеткой

Главарь бостонской мафии Джеймс Балджер по прозвищу Уайти скончался за решеткой. Об этом сообщает ABC News.

89-летний лидер криминальной группировки Winter Hill был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме штата Западная Вирджиния во вторник, 30 октября.

Балджер отбывал наказание с 2013 года по обвинению в 11 убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия. Его приговорили к двум пожизненным срокам и пяти годам тюрьмы дополнительно.

До того ареста в 2011 году он скрывался от властей на протяжении 20 лет. В списке ФБР Уайти был самым разыскиваемым преступником после террориста номер один Усамы бен Ладена.

Балджер стал прототипом главы ирландской преступной группировки Фрэнка Костелло - одного из главных героев фильма Мартина Скорсезе Отступники. Кроме того, в 2015 году на экраны вышел фильм Черная месса с Джонни Деппом в главной роли. Картина рассказывает о жизни Балджера.

Напомним, в начале года в Италии в ходе спецоперации задержали 40 мафиози. Их обвиняли в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.

До этого на севере Италии полиция провела масштабную облаву на членов калабрийской мафии Ндрангета.

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Теги: США, смерть, тюрьма, мафия, Бостон
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Источник: korrespondent.net

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