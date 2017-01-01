В Тбилиси мужчина выжил после падения с 14 этажа

Мужчина утверждает, что поскользнулся, когда стоял возле окна. Выжить ему удалось благодаря счастливой случайности.

Мужчина выжил после падения с 14-го этажа дома в Тбилиси vestikavkaza.ru

В Тбилиси 25-летний мужчина упал с высоты 14-го этажа и выжил. Как сообщают грузинские СМИ, случай, который мог закончиться летальным исходом, произошел на проспекте Церетели.

В Национальном центре хирургии заявили журналистам, что у мужчины, доставленного бригадой "скорой", на теле имеются ушибы, однако опасных для жизни и здоровья травм он не получил.

Там сообщили, что пострадавшего обследуют, он на несколько часов останется под наблюдением врачей.

Пациент утверждает, что поскользнулся, когда стоял возле окна. Выжить ему удалось благодаря счастливой случайности: он провалился в гараж, где находился толстый слой мягких вещей, смягчивших удар.

Ранее сообщалось, что подобный инцидент недавно произошел в Одессе. Ребенок выпал с пятого этажа и выжил.

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В Японии ребенок упал с девятого этажа и остался жив