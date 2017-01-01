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В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки

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Останки обнаружили во время ремонтных работ. На место находки выехали итальянские эксперты-криминалисты и ватиканская жандармерия.
На месте работают итальянские эксперты
На месте работают итальянские эксперты

В посольстве Ватикана в Риме обнаружили человеческие останки. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Reuters.

Фрагменты костей нашли во время реструктуризации работы над пристройкой к посольству Святого Престола.

Местные СМИ связали находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году. Возможно, это останки одной из них. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.

Ранее на севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика.

Также сообщалось, что на острове Крит археологи вскрыли двойную гробницу, которой 3400 лет.

 

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Теги: Ватикан, Италия, останки, находка, посольство, Рим
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Источник: korrespondent.net

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