Возле тюрьмы в Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва автомобиля у исправительного учреждения семь человек погибли, пять пострадали.

Пять человек пострадали

У здания тюрьмы в Афганистане взорвался автомобиль. Об этом в среду, 31 октября, сообщает телеканал Tolo News.

Трагедия произошла у исправительного учреждения в Пул-е-Чархи. Взрыв прогремел во время проезда автомобиля, перевозившего сотрудников тюрьмы.

Погибли семь человек, еще пять получили ранения

Министерство внутренних дел страны подтвердило случившееся.

Ранее в афганской провинции Парван прогремел взрыв, пострадали пять чешских военнослужащих.

Также сообщалось, что на юге Афганистана террорист-смертник подорвал себя, погибли восемь человек.

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