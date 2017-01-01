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США и Япония начали совместные учения с участием 50 тысяч военных

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США и Японии начали совместные военные учения Keen Sword. В них задействованы 47 тыс. японских и 9,5 тыс. американских военных.
Американские военные принимают участие в совместных из Японией учениях
Американские военные принимают участие в совместных из Японией учениях
twitter U.S. Dept of Defense

Вооруженные силы США и Японии в среду, 31 октября, начали совместные военные учения Keen Sword. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Предполагается, что совместные маневры продлятся до 8 ноября.

Известно, что учения проводятся на территории Японии, в них задействованы сухопутные подразделения, авиация и военно-морские силы двух стран.

"В маневрах принимают участие около 47 тысяч японских и примерно 9,5 тыс. американских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в первый день маневров будут отработаны спасательные учения на американской базе Мисава в японской префектуре Аомори.

Ранее в Норвегии начались масштабные стратегические учения НАТО Единый трезубец - 2018 (Trident Juncture 2018) при участии США и еще 30 стран.

Также сообщалось, что американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.

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Теги: США, Япония, учения, военные, Японцы, военнослужащие, военнослужащий США, Военные учения, армия США
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Источник: korrespondent.net

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