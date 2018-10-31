В результате взрыва один мужчина погиб, двое сотрудников ФСБ пострадали.

Взрыв произошел при входе в здание управления ФСБ

В РФ прогремел взрыв у здания ФСБ: появилось фото подозреваемого

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В РФ прогремел взрыв у здания ФСБ: появилось фото подозреваемого

Рядом со зданием ФСБ по Архангельской области Российской Федерации произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.

Об этом в среду, 31 октября, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

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“Медики сделали все возможное, но ничем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм“, - сказали в службе скорой помощи.

В связи с инцидентом из здания эвакуированы все сотрудники.

“Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера“, - уточнил собеседник агентства.

По данным телеграмм-канала Mash, при взрыве пострадали два сотрудника ФСБ. Мужчина с осколочными ранениями - в реанимации, женщину сейчас осматривают.

“По предварительным данным, взрывное устройство сработало между первой и второй дверью. Около металлодетектора“, - говорится в сообщении.

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Движение транспорта в районе инцидента перекрыто на участке Троицкого проспекта от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

Как сообщает местный портал 29.ru, движение в районе инцидента перекрыто.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошел взрыв из-за неполадок электрокабеля. Никто не пострадал.