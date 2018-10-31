В Польше завели дело против украинских разработчиков игры про Освенцим

С польской стороны отмечается, что за фирмой могут стоять россияне и целью ее разработки может быть провокация.

Пользователь может играть как за узника лагеря, так и за надзирателя rp.pl

Украинская компания-разработчик компьютерных игр готовит к выпуску игру про Освенцим, в названии которой используется формулировка запрещенная польским законодательством. Дело против разработчиков уже открыла варшавская прокуратура. В Польше считают, что игра оскорбляет их граждан.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

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Компания Aliens Games из Украины планирует выпустить игру, которая будет носить название “The cost of freedom - a game about polish death camps“, что в переводе буквально означает “Цена свободы - игра про польские лагеря смерти“. В Польше за употребление термина “польский лагерь смерти“ вместо “нацистский концлагерь“ предусмотрена ответственность.

Заявление в прокуратуру подал глава польского Института национальной памяти Ярослав Шарек. Он утверждает, что игра оскорбляет поляков, а также пропагандирует нацизм. На данный момент ведется следствие.

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В свою очередь, депутат Йозеф Бринкус заявил, что, несмотря на то, что производителем игры является украинская фирма, ее настоящими авторами могут быть россияне. По его словам, Дмитрий Дыбин из Одессы, связанный с фирмой Aliens Games, сотрудничает с московской компанией Studcinemafest. Так, депутат утверждает, что выпуск подобной игры - провокация со стороны РФ.

Действие в игре происходит на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау. Пользователь может играть как за узника лагеря, так и за надзирателя.

Как сообщалось 16 апреля, в Германии будут судить 94-летнего надзирателя Аушвица.