Шпионы из Китая хотели украсть у США данные об авиадвигателе

Ни один из восьми обвиняемых, указанных в обвинительном заключении, не находится под стражей.

Два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров пытались получить доступ к системам аэрокосмических компаний. Об этом заявили американские прокуроры, пишет The Guardian. Два китайских офицера разведки и шесть хакеров были обвинены в коммерческом шпионаже, который включал попытку украсть информацию о реактивных двигателях для самолетов.

В обнародованных в Лос-Анджелесе обвинительных заключениях указывается, что два офицера иностранной разведки и шесть других обвиняемых с 2010 по 2015 год вступили в сговор с целью украсть технологии турбовентиляторных двигателей, используемых в коммерческой авиации.

Хакеры использовали фишинг для внедрения вредоносного ПО и других средств в сети французской аэрокосмической компании, которая разрабатывала двигатели совместно с американской компанией. Подозреваемые также взломали сети аэрокосмических компаний в Массачусетсе, Орегоне и Аризоне, которые производили детали двигателя.

Примечательно, что в это время китайская государственная аэрокосмическая компания работала над разработкой аналогичного двигателя.

Прокуроры заявили, что хакеры также пытались проникнуть в 13 компаний, включая две аэрокосмические компании, расположенные в Великобритании.

Ни один из восьми обвиняемых, указанных в обвинительном заключении, не находится под стражей.

Ранее в США двух граждан Ирана обвинили в шпионаже в пользу иранского правительства.

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