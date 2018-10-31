В Германии признали непригодной половину новой военной техники

В немецком Минобороны заявили о непригодности половины новой военной техники, поставляемой в войска.

В министерстве обороны Германии заявили о непригодности половины новой военной техники, поставляемой в войска. Об этом в среду, 31 октября, сообщает газета Welt.

В частности, по данным Минобороны ФРГ, в 2017 году только 39% боевых машин были готовы к использованию после поставки.

Отмечено, что всего в прошлом году Вооруженные силы Германии получили 97 единиц крупногабаритной военной техники, из них к боевому применению были готовы 38 машин. При этом военное ведомство ставит своей целью довести этот показатель до 70%, отмечает издание.

Как сообщается, Германия планирует к 2024 году увеличить военные расходы до 1,5% ВВП. С 2013 по 2017 годы военный бюджет ФРГ увеличился на 17%. В 2018 году Берлин выделил на нужды военных €39 млрд.

Ранее сообщалось, что Бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО Острие копья, поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.

Также сообщалось, что у Германии могут возникнуть сложности с выполнением обязательств перед НАТО в связи с нехваткой танков и авиации.

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