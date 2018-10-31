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В Германии признали непригодной половину новой военной техники

Комментариев: 3
В немецком Минобороны заявили о непригодности половины новой военной техники, поставляемой в войска.
Немецкая бронетехника
Немецкая бронетехника
welt.de

В министерстве обороны Германии заявили о непригодности половины новой военной техники, поставляемой в войска. Об этом в среду, 31 октября, сообщает газета Welt.

В частности, по данным Минобороны ФРГ, в 2017 году только 39% боевых машин были готовы к использованию после поставки.

Отмечено, что всего в прошлом году Вооруженные силы Германии получили 97 единиц крупногабаритной военной техники, из них к боевому применению были готовы 38 машин. При этом военное ведомство ставит своей целью довести этот показатель до 70%, отмечает издание.

Как сообщается, Германия планирует к 2024 году увеличить военные расходы до 1,5% ВВП. С 2013 по 2017 годы военный бюджет ФРГ увеличился на 17%. В 2018 году Берлин выделил на нужды военных €39 млрд.

Ранее сообщалось, что Бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО Острие копья, поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.

Также сообщалось, что у Германии могут возникнуть сложности с выполнением обязательств перед НАТО в связи с нехваткой танков и авиации.

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Теги: армия и вооружение, Германия, техника, армия, ФРГ, бронетехника, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Котофунтик    31.10.2018, 13:59
Оценка:  0
Котофунтик
И эти люди учат всех жить?)))))
fimatut    31.10.2018, 13:59
Оценка:  -1
fimatut
Им никто не угрожает , живут хорошо и слава Богу..
Шкиряк_и_Зорян    31.10.2018, 13:03
Оценка:  +6
Шкиряк_и_Зорян
М-да, немец нынче не тот уже, не тот!..
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