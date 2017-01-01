Украину посетит еврокомиссар Йоханнес Хан
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения посетит Украину 9 ноября.
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с официальным визитом. Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, Й.Хан посетит Украину 9 ноября.
В то же время агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник уточняет, что целью визита Хана станет обсуждение повестки дня реформ, а также прогресса, достигнутого в рамках Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
ЕС возмущен. Какое обещание не выполнила Украина
Напомним, до этого Хан посещал Украину в конце мая этого года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент