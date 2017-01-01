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Украину посетит еврокомиссар Йоханнес Хан

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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения посетит Украину 9 ноября.
Йоханнес Хан
Йоханнес Хан
Getty Images

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с официальным визитом. Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, Й.Хан посетит Украину 9 ноября.

В то же время агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник уточняет, что целью визита Хана станет обсуждение повестки дня реформ, а также прогресса, достигнутого в рамках Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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Напомним, до этого Хан посещал Украину в конце мая этого года.

 

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Теги: Украина, ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, визит, Йоханнес Хан
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Источник: korrespondent.net

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