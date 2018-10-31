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Суд оправдал венгерскую журналистку, которая поставила подножку беженцу

Комментариев: 4
Поступок Петры Ласло назвали недопустимым и заслуживающим морального осуждения, но дело закрыли.
Беженец с ребенком на руках упал после подножки журналистки
Беженец с ребенком на руках упал после подножки журналистки
скриншот

Верховный суд Венгрии оправдал журналистку, которая ранее была осуждена за подножку сирийскому беженцу с ребенком на руках. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Daily News Hungary.

Осенью 2015 года видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, разошлась по социальным сетям и вызвала волну осуждения со стороны общественности. Женщина была уволена с работы, а в январе 2017 года осуждена на три года условно.

В постановлении Верховного суда говорится, что предыдущий вердикт суда низшей инстанции был вынесен с нарушением правил.

Хотя судьи ВС назвали поступок Ласло недопустимым и заслуживающим морального осуждения, они распорядились закрыть дело в связи с истечением срока давности.

Беженец из Сирии, которого ударила осужденная, позднее получил работу в одной из футбольных школ Испании.

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Теги: Венгрия, суд, беженцы, журналист, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Котофунтик    31.10.2018, 17:11
Оценка:  0
Котофунтик
Гнида бездушная.
tulchanin    31.10.2018, 16:46
Оценка:  -2
tulchanin
Если полиция их ловит то они преступники, не ? Нельзя помогать полиции задерживать преступников ?
Котофунтик    31.10.2018, 17:13
Оценка:  0
Котофунтик
И женщина ,не полицайка, имеет полное моральное право толкать фактически взрослого мужика на малыша???Это явно покушение на УБИЙСТВО!
BOM-BOM    31.10.2018, 16:11
Оценка:  +1
BOM-BOM
Вон оно че, Михалыч (с) Да, Питро-Ситро?
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