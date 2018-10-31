В испанском порту пассажирский паром врезался в кран, возник пожар

Предварительно, паром врезался из-за плохой погоды.

В инциденте никто не пострадал, была проведена эвакуация скриншот

Читай также: В Мурманске при ремонте авианосца Адмирал Кузнецов утонул док

В порту Барселоны итальянский пассажирский паром компании Grandi Navi Veloci врезался в кран, после чего на территории порта начался пожар.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia, предварительная причина столкновения - плохая погода и видимость.

200-метровый паром врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. После падения крана начался пожар. Из-за падения конструкции были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты.

🔴ACCIDENTE GRAVE🔴



El buque Excellent, de @GNVtraghetti, ha tenido que abortar maniobra de atraque por las malas condiciones meteorológicas. Al intentar salir del Puerto, el viento le ha empujado contra una grúa de TCB (APM), que ha caido pic.twitter.com/qGv3j6vZhR — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 октября 2018 г.

По данным городских властей, в аварии никто не пострадал. Пожарные смогли потушить пламя через несколько часов. На территории провели эвакуацию и начали проводить меры по предотвращению возможного загрязнения моря.

Ранее, в этом же порту паром столкнулся с круизным лайнером. Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.