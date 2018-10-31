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В испанском порту пассажирский паром врезался в кран, возник пожар

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Предварительно, паром врезался из-за плохой погоды.
В инциденте никто не пострадал, была проведена эвакуация
В инциденте никто не пострадал, была проведена эвакуация
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В порту Барселоны итальянский пассажирский паром компании Grandi Navi Veloci врезался в кран, после чего на территории порта начался пожар.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia, предварительная причина столкновения - плохая погода и видимость.

200-метровый паром врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. После падения крана начался пожар. Из-за падения конструкции были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты.

По данным городских властей, в аварии никто не пострадал. Пожарные смогли потушить пламя через несколько часов. На территории провели эвакуацию и начали проводить меры по предотвращению возможного загрязнения моря.

Ранее, в этом же порту паром столкнулся с круизным лайнером. Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.

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Теги: Испания, Барселона, порт, паром, авария, кран
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