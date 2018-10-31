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Во Франции расследуют частые случаи рождения детей с дефектами конечностей

Комментариев: 1
Подобные инциденты заметно участились в последнее время. Только на этой неделе зафиксировано несколько новых случаев.
Во Франции обеспокоены частыми случаями рождения детей с дефектами конечностей
Во Франции обеспокоены частыми случаями рождения детей с дефектами конечностей
Getty Images

Во Франции началось общенациональное расследование по факту участившихся случаев рождения детей с дефектами конечностей. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Reuters.

Инициатором расследования выступило Министерство здравоохранения Франции. Сообщается, что на этой неделе были зафиксированы несколько новых случаев.

По информации Агентства общественного здравоохранения Sant'e Publique France, в 2000-2014 годах в восточной части страны недалеко от границы со Швейцарией было выявлено 18 случаев рождения детей с дефектами. Еще 7 подобных случаев были зафиксированы в западной части Франции с 2007 по 2013 год.

"Я хочу знать, что происходит, и думаю, что и вся Франция тоже", - сказала министр здравоохранения Франции Агнес Бузин. Она добавила, что причиной мог быть экологический фактор, в том числе пища, которую употребляли женщины во время беременности.

Сообщается, что полный отчет будет представлен в июне 2019 года.

Ранее в Бельгии усталость от работы признали болезнью. По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель страны.

 

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Теги: медицина, беременность, Франция, болезнь, новорожденный, расследование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Астро_ля_биус    31.10.2018, 17:12
Оценка:  0
Астро_ля_биус
Ужасно. Соболезную. Надеюсь это не связано с опытами доктора Моро.
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