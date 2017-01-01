Трамп - мигрантам: Военные мобилизованы, поворачивайте назад

Военные не пропустят колонны мигрантов из центральной Америки на территорию США, заверил президент.

К США направляются несколько караванов с мигрантами из центральной Америки

В связи с приближением колонны мигрантов с юга войска США на границе с Мексикой мобилизованы и не пропустят ни одного незаконного мигранта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду, 31 октября.

"Наши военные мобилизованы на южной границе. В скором времени там будет еще больше войск. Мы не пропустим в США эти колонны, в которые входят преступники и члены банд", - написал Трамп в Twitter.

"Наша граница священна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад", - добавил он.

Тем временем, как сообщает Fox News, еще одна колонна мигрантов из Центральной Америки пересекла границу между Гватемалой и Мексикой и движется в сторону границы США.

По информации СМИ, в этой колонне пересечь мексиканскую границу удалось около 2 тысяч мигрантов и беженцев.

При этом между участниками колонны и сотрудниками мексиканской полиции произошли столкновения, в результате которых один мигрант погиб.

В свою очередь источники в американских СМИ сообщают, что некоторые мигранты, которые сейчас двигаются по территории Мексики, вооружены огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

Накануне Трамп заявил, что для нелегальных мигрантов из караванов построят палаточные городки на границе.

Ранее стало известно, что Пентагон решил дополнительно отправить на мексиканскую границу пять тысяч военных.

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