В порту Барселоны паром врезался в кран
В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает La Vanguardia в среду, 31 октября.
Cмотрите фотогалерею: В порту Барселоны паром врезался в кран
Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и повалил один из них.
IMPRESIONANTE video que nos ha llegado del accidente de hoy en el @portdebarcelona. Que horror. pic.twitter.com/zrmj5dDy1V— Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 октября 2018 г.
После падения крана начался пожар.
Aqu'i pod'eis ver el momento justo del accidente pic.twitter.com/qnnm3t342b— Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 октября 2018 г.
В результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.
Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты.
Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.
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