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В порту Барселоны паром врезался в кран

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Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства.
В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном
В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном
twitter.com/PortuariosCNT

В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает La Vanguardia в среду, 31 октября.

Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и повалил один из них.

После падения крана начался пожар.

В результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.

Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты.

Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.

Количество жертв крушения парома в Танзании превысило 200 человек

Накануне у берегов Швеции потерял управление и застрял эстонский паром Regal Star.

 

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Теги: Испания, Барселона, столкновение, пожар, паром
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Источник: korrespondent.net

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