Родильный туризм в США. Трамп прикроет лавочку?

Президент США Дональд Трамп идет против Конституции, он намерен отменить автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся на территории США.

Трампу не нравится, что в США приезжают рожать детей

Дональд Трамп в своем репертуаре. На этот раз он решил отменить возможность получения гражданства США на основании рождения на территории страны, так называемое “право земли”.

Вот только есть маленькая проблемка – для этого нужно изменить Конституцию Штатов. Но Трамп так не думает и уверен, что у него самого есть рычаги для подобного решения.

Президент США настроен серьезно или просто блефует?

Право на гражданство

Право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к конституции США.

14-я поправка к конституции была принята вскоре после окончания гражданской войны в США, 9 июля 1868 года. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Некоторые юристы утверждают, что предоставление гражданства по праву рождения является следствием неверного прочтения поправки, которая изначально принималась в отношении бывших рабов.

"Концепция, согласно которой рождение на географической территории США автоматически дает право на гражданство - абсурд с точки зрения истории, конституции, филосифии и практики", - написал в колонке для Washington Post бывший чиновник администрации Трампа Майкл Энтон.

Позиция Трампа

"Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок, по сути, становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами… Это нелепо. Это нелепо, и это должно закончиться", - заявил Трамп.

По словам президента США, для отмены этого положения не нужно вносить новых поправок в основной закон, а достаточно президентского указа.

Трамп также добавил, что уже обсудил этот вопрос со своими советниками. "Это уже в работе, это произойдет", - сказал он.

Мировая практика

Так называемое гражданство по праву почвы (Jus soli), когда ребенок становится гражданином страны, в которой он родился, - довольно распространенная международная юридическая норма. Она практикуется более чем в 30 странах, правда, в этом списке много небольших государств.

Поэтому США являются далеко не единственной страной, в которой детям предоставляется гражданство по праву рождения.

Аналогичные положения действуют также в Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине и в ряде других стран Центральной и Южной Америки.

Дональд Трамп с самого начала своего президентства выступает за жесткий контроль за миграцией.

На прошлой неделе он пообещал задействовать войска для полного закрытия границы с Мексикой из-за растущего потока беженцев из стран Центральной Америки - в первую очередь из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Кроме того, Трамп угрожал урезать помощь Гондурасу, которому США выделили более 175 миллионов долларов в 2016-2017 годах.

Родильный туризм в Штатах

Если сопоставить показатели всеобщей переписи американцев с числом всех иностранок, родивших ребенка на территории США в 2015 году, то разрыв составит 36 тысяч женщин — примерно столько женщин приехало в США, чтобы родить, но затем покинуло страну.

В большинстве своем это китаянки, жительницы Восточной Европы (в первую очередь России), а также гражданки Нигерии. Реальные показатели по числу "туристок" из этих направлений могут быть намного больше: по данным СМИ, только в 2014 году 60 тысяч китаянок прилетели в США, чтобы родить ребенка на американской земле.

Из Китая и России в США организовывают целые родильные туры.

Самое популярное среди россиян направление — Майами, штат Флорида. Считается, что там наиболее благоприятный климат, хорошая экология и продвинутые клиники. Цена за один тур варьируется в зависимости от компании и услуг, которые она предлагает. В среднем - от 7 до 50 тысяч долларов.

Американские власти отслеживают организации, которые предоставляют услуги таким туристам. Так в сентябре 2016 года широкую огласку получила программа AmeriMama, за которой стояла администрация клиники Meаdowlands в Нью-Джерси. В русскоязычной группе в Facebook сотрудники AmeriMama за 8,5–27,5 тысяч долларов предлагали не только услуги по сопровождению родов, но и услуги по оформлению бумаг на гражданство, паспортов и виз для ребенка. Американские чиновники посчитали, что таким образом коммерческая клиника занималась торговлей американским гражданством. В итоге программа AmeriMama прекратила существование и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

Блеф Трампа?

Британская The Guardian предполагает, что заявление Трампа вызвано приближающимися выборами в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Таким образом, глава Белого дома пытается мобилизовать электорат республиканцев, среди которых немало противников либеральной миграционной политики.

Впрочем, Guardian предполагает, что это заявление Трампа имеет большие шансы остаться лишь заявлением.

Ведь, чтобы не говорил Трамп, отменить конституционную поправку президентским указом невозможно, только двумя третями голосов Конгресса. Даже если республиканцы и набрали бы необходимое количество голосов, отмена этой поправки вызвала бы волну обжалований в судах.

Издание цитирует представителя правозащитной организации Families Belong Together Джесса Моралеса Рокетта, который назвал новую инициативу Трампа "попыткой переписать историю и наследие Америки как страны мигрантов".

"Американцы не согласятся с этим циничным политическим шагом, призванным всколыхнуть ненависть накануне выборов. Эта радикальная инициатива, полна ненависти, противоречит нашим главным американским ценностям", - убежден он.