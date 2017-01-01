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Эстония начала внезапные сборы резервистов

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Сборы имеют учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности страны нет, отмечают в правительстве.
В Эстонии объявлены сборы резервистов
В Эстонии объявлены сборы резервистов
mil.ee

Правительство Эстонии на заседании в среду, 31 октября, приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы, сообщает ERR.ee.
 
На сборы вызываются резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.
 
Цель дополнительных учебных сборов – проверка того, как функционирует цепочка выполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонии и заканчивая сбором резервистов из структуры быстрого реагирования и проверкой их боеготовности.
 
Отмечается, что сборы имеют учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности страны нет. Задачей Сил обороны Эстонии есть обеспечить готовность государства к любым кризисным ситуациям, в том числе, в таких, вероятность которых достаточно мала.
 
Напомним, в сентябре в Эстонии прошли крупнейшие военно-морские учения. В августе истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.

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Теги: резерв, Эстония, армия, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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