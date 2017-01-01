Названа причина крушения вертолета владельца ФК Лестер

Основной причиной крушения вертолета владельца футбольного клуба Лестер стала неисправность рулевого винта.



Названа причина крушения вертолета владельца британского футбольного клуба Лестер Сити Вичая Шриваддханапрабхи, сообщает

Названа причина крушения вертолета владельца британского футбольного клуба Лестер Сити Вичая Шриваддханапрабхи, сообщает Sky News

Отмечается, что основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.



Напомним, крушение вертолета произошло вечером 27 октября после матча Английской премьер-лиги между Лестером и Вест Хэмом. Вертолет Шриваддханапрабхи поднялся в воздух, а через несколько минут упал вблизи стадиона и взорвался.

Находившиеся на борту владелец Лестер, два сотрудника команды, пилот и еще одна пассажирка погибли

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