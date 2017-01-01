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Названа причина крушения вертолета владельца ФК Лестер

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Основной причиной крушения вертолета владельца футбольного клуба Лестер стала неисправность рулевого винта.
Крушение вертолета владельца футбольного клуба Лестер
Крушение вертолета владельца футбольного клуба Лестер
REX

Названа причина крушения вертолета владельца британского футбольного клуба Лестер Сити Вичая Шриваддханапрабхи, сообщает Sky News.
 
Отмечается, что основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.
 
Напомним, крушение вертолета произошло вечером 27 октября после матча Английской премьер-лиги между Лестером и Вест Хэмом. Вертолет Шриваддханапрабхи поднялся в воздух, а через несколько минут упал вблизи стадиона и взорвался.
 
Находившиеся на борту владелец Лестер, два сотрудника команды, пилот и еще одна пассажирка погибли.

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Теги: вертолет, крушение, Великобритания, футбольный клуб
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Источник: korrespondent.net

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