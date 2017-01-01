Встреча мигрантов: США разместят на границе с Мексикой 15 тысяч военных

Ранее власти США планировали отправить на границу с Мексикой для сдерживания мигрантов около 5 тысяч военнослужащих.

Военные США отправляются на границу с Мексикой



Военное присутствие США на границе с Мексикой увеличится до 15 тысяч человек, чтобы остановить караван мигрантов, сообщает Reuters.

29 октября власти США заявили, что направляют 5000 военнослужащих в помощь пограничникам и национальным гвардейцам для сдерживания мигрантов.

При этом к границе уже начали перебрасывать бетонные заграждения. Количество задействованных в операции военных и другие детали пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.

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