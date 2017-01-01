Два самолета столкнулись в аэропорту Парижа

Самолет авиакомпании Delta Air Lines задел воздушное судно перевозчика Air France. В результате ЧП никто не пострадал.

В аэропорту Парижа столкнулись два самолета LP/Olivier Corsan



В парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль американский самолет задел крылом французский лайнер, сообщает

В парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль американский самолет задел крылом французский лайнер, сообщает Parisien

Столкновение лайнеров произошло, когда самолет Air France покинул место стоянки и остановился по пути к взлетно-посадочной полосе. В этот момент воздушное судно Delta Air, проходившее позади, задело его крылом.



Из-за столкновения лайнеров рейс Air France в Сен-Мартен перенесли на следующий день. В результате инцидента никто не пострадал.



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