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Два самолета столкнулись в аэропорту Парижа

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Самолет авиакомпании Delta Air Lines задел воздушное судно перевозчика Air France. В результате ЧП никто не пострадал.
В аэропорту Парижа столкнулись два самолета
В аэропорту Парижа столкнулись два самолета
LP/Olivier Corsan

В парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль американский самолет задел крылом французский лайнер, сообщает Parisien.
 
Столкновение лайнеров произошло, когда самолет Air France покинул место стоянки и остановился по пути к взлетно-посадочной полосе. В этот момент воздушное судно Delta Air, проходившее позади, задело его крылом.
 
Из-за столкновения лайнеров рейс Air France в Сен-Мартен перенесли на следующий день. В результате инцидента никто не пострадал.
 
Напомним, ранее в аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет, а в аэропорту Одессы задымился самолет.

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Теги: столкновение, аэропорт, Париж, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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