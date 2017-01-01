Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп пояснил, как отменит гражданство по рождению

Комментариев: 0
Для отмены гражданства по рождению в США достаточно и большинства после голосования в Конгрессе.
Трамп намерен отменить гражданство по рождению в США
Трамп намерен отменить гражданство по рождению в США


Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить гражданство по рождению в США с помощью Конгресса, передают зарубежные СМИ.

Американский президент рассказал, что после встречи с "талантливыми юристами" убедился в возможности отмены этого закона с помощью своего указа. Однако, для отмены гражданства по рождению в США может быть достаточно и большинства после голосования в Конгрессе.

"Я бы сделал это через конгресс, потому что это постоянное решение", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен.

Вице-президент США Майк Пенс назвал право гражданства по рождению "магнитом", притягивающим в страну нелегалов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, гражданство, Трамп, гражданство сша
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь