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Землетрясение произошло в Китае

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Подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в на северо-западе Китая в четверг, 1 ноября.
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
aa.com.tr


Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован 148 км южнее города Карамай. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сильное землетрясение произошло у Филиппин

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине – в Одесской области.

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Теги: Китай, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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