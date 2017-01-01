В Португалии запретили выступления диких животных в цирках

В Португалии парламент проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках.

В Португалии запретили использовать в цирках диких животных Reuters (архив)



Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года, сообщает

Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года, сообщает AFP

Владельцы цирков должны внести диких животных в специальный правительственный реестр. В дальнейшем их поселят в специальные приюты, имитирующие дикую природу, в Португалии или в других странах.



Авторы законопроекта считают, что диким животным не место на арене, а люди должны уметь получать удовольствие, не мучая животных.



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