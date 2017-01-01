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В Португалии запретили выступления диких животных в цирках

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В Португалии парламент проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках.
В Португалии запретили использовать в цирках диких животных
В Португалии запретили использовать в цирках диких животных
Reuters (архив)

Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года, сообщает AFP.
 
Владельцы цирков должны внести диких животных в специальный правительственный реестр. В дальнейшем их поселят в специальные приюты, имитирующие дикую природу, в Португалии или в других странах. 
 
Авторы законопроекта считают, что диким животным не место на арене, а люди должны уметь получать удовольствие, не мучая животных.
 
Владельцам цирков обещают заплатить компенсацию за животных.

Напомним, ранее в России львица напала на ребенка в цирке, а в Гватемале цирковые тигры оторвали смотрителю руки.

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Теги: животные, цирк, Португалия, запрет
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Источник: korrespondent.net

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