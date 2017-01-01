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Рядом с Конгрессом США произошла стрельба

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В результате стрельбы ранения получил 35-летний мужчина. Он в критическом состоянии госпитализирован.
Неизвестный открыл стрельбу рядом с конгрессом США
Неизвестный открыл стрельбу рядом с конгрессом США
Getty Images

Полиция Вашингтона расследует инцидент со стрельбой, произошедший вечером 31 недалеко от Капитолия, в котором заседает конгресс США, сообщают американские СМИ.
 
В результате инцидента пострадал один человек. 35-летнего мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.
 
Стрельба произошла в районе центрального железнодорожного вокзала и Музея почты США. Прилегающая к ним одна из центральных улиц города Массачусетс-авеню перекрыта. Входы в комплексе Конгресса оцеплены.
 
Напомним, ранее в американском штате Огайо в результате стрельбы у банка погибли два человека. Также в одной из школ Северной Каролины произошла стрельба

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Теги: США, стрельба, конгресс, Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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