Вблизи Торонто взорвался бензовоз

На трассе в городе Ваган вблизи Торонто в вечерний час пик взорвался бензовоз. Об этом в четверг, 1 ноября, пишет Укринформ.

Отмечается, что грузовик выехал на встречную полосу шоссе №407 и спровоцировал столкновения, моментально вспыхнув.

В ДТП пострадали и другие автомобили.

В полиции Торонто сообщают, что в результате инцидента погибли два человека.

Intense fire on eastbound #407ETR. Been raging for at least 25 minutes now. Both east and westbound lanes blocked for first responders. Ambulance now on scene. Flames have not let up since we all arrived at the scene. pic.twitter.com/uK0B60sOKZ