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Вблизи Торонто взорвался бензовоз

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Грузовик выехал на встречную полосу шоссе и спровоцировал столкновения, моментально вспыхнув. Погибли два человека.

На трассе в городе Ваган вблизи Торонто в вечерний час пик взорвался бензовоз. Об этом в четверг, 1 ноября, пишет Укринформ.

Отмечается, что грузовик выехал на встречную полосу шоссе №407 и спровоцировал столкновения, моментально вспыхнув.

В ДТП пострадали и другие автомобили.

В полиции Торонто сообщают, что в результате инцидента погибли два человека.

 

 

Ранее в Днепре у бензовоза ГАЗ отказали тормоза, он спровоцировал две аварии.

Также сообщалось, что на трассе Киев-Одесса бензовоз на полном ходу врезался в работников дорожной службы.

 

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Теги: ДТП, Канада, авария, взрыв, трасса, Торонто, погибшие, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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