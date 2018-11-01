Следующей жертвой Исламского государства станет Иордания - СМИ

В ряды террористической организации вступили около трех тысяч иорданцев.

По мнению аналитиков журнала The National Interest, террористическая группировка ИГ в следующий раз может заинтересоваться Иорданией.

По данным издания, Иордания хоть и есть одним из союзников США по борьбе с террористами, однако все равно находится в опасности. Отмечается, что около трех тысяч иорданцев вступили в ряды террористов и в скором времени вернуться на родину, а также создадут угрозу для своей страны.

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С точки зрения автора статьи, ситуация усугубляется массовой безработицей, нищетой, религиозным экстремизмом и слабым управлением.

Сирийские беженцы тоже несут серьезную опасность для страны и в будущем могут примкнуть к террористической деятельности.

Напомним, коалиция под руководством США заявила, что нанесла новые авиаудары по мечети, которую Исламское государство использовало как базу в Сирии, в результате чего удалось ликвидировать десятки боевиков.

Также, глава Минобороны РФ отметил, что всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков.