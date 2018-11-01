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Россия ввела санкции против Украины: названы 322 фамилии

Комментариев: 9
Блокировке подлежат счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в РФ. Также запрещено вывод капитала граждан и компаний за пределы РФ.
Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры
Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры
picture-alliance.com

Российская Федерация в ответ на “недружественные действия этой страны“ ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТСН. 

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“Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, которые предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление денежных средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц“, - говорится в сообщении российского правительства. 

Под санкции, в первую очередь, попали судьи КС Украины, депутаты Верховной Рады, олигархи, бизнесмены, руководители ведомств, чиновники администрации президента Украины Петра Порошенко и другие.

В частности, в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц, среди них: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, сын Петра Порошенко Алексей, Андрей Парубий, Юрий Луценко.

Как сообщалось, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.Таким образом, Россия только сейчас решила ввести санкции против Украины, хотя украинские ограничения против россиян и российских компаний действуют уже 4 года и постоянно расширяются.

В России говорят, что это зеркальные меры и коснутся они сотен украинцев. 

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Теги: Россия, РФ, санкции
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Комментариев (10)
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Goga19041984    01.11.2018, 11:46
Оценка:  +2
Goga19041984
нам постоянно в мозг грузят что россия слабая, тупая в ватника там медведи и одни алкаши, армия ржавая итд, но это не правда и ложь, она самодостаточная, сильная, развитая, економика многих стран зависит от россии, там все есть и золото и нефть и люди, а армия вторая в мире и финансированная хорошо
Goga19041984    01.11.2018, 11:49
Оценка:  +2
Goga19041984
по работе часто бываю в россии, могу сказать там живут лучше чем мы и на порядок выше, по уровню жизни населения как в Польше, а мы как в молдове и отсталых странах мира, Москва так вобще супер развитый город с населением около 13 млн жителей, а это 1/3 всех жителей Украины, з/п там от 1000 уе
Goga19041984    01.11.2018, 11:50
Оценка:  +2
Goga19041984
и это уборщица 1000 уе, у нас 100-150 уе., про остальных вобще молчу.
Goga19041984    01.11.2018, 11:38
Оценка:  +2
Goga19041984
Это реально будет супер удар по экономике Украины
Alcoolique    01.11.2018, 11:26
Оценка:  -2
Alcoolique
все штаны высушили?)))
medved3558    01.11.2018, 11:23
Оценка:  -4
medved3558
у вас мокшей скоро доллар более 120 рябчиков будет и зарплата может ты и прав по 100 баксов или рублей
Goga19041984    01.11.2018, 11:34
Оценка:  +3
Goga19041984
такие как ты не видят картины всей, тупой прямой взор, топорный , глупые люди, толдычат лишь "россия враг. мокша, вата, лапти ыыыы"...вас как лошков разводят с экранов тв и инф. ресурсов... им плевать на вас, такие как ты орудие и мясо безполезное для сегодняшней власти.
medved3558    01.11.2018, 11:16
Оценка:  -4
medved3558
вот они так и ломанулись на расею
Goga19041984    01.11.2018, 11:15
Оценка:  0
Goga19041984
вот это жесть, ну что ? доллар по 60 в феврале нас ждет, а з/п 100 баксов в месяц будет за радость для простого украинского холопа любителя кастрюль и лапши скачущего с лозунгами СУГС.
Простакк    01.11.2018, 11:11
Оценка:  -3
Простакк
Россия ввела санкции против Украины.Названы фамилии 322 выблядков,которые к Украине имеют лишь формальное отношение.
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