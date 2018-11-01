Россия ввела санкции против Украины: названы 322 фамилии

Блокировке подлежат счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в РФ. Также запрещено вывод капитала граждан и компаний за пределы РФ.

Российская Федерация в ответ на “недружественные действия этой страны“ ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТСН.

Читай также: Разрыв договора с РФ по Азовскому морю сулит территориальные споры - МИД

“Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, которые предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление денежных средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц“, - говорится в сообщении российского правительства.

Под санкции, в первую очередь, попали судьи КС Украины, депутаты Верховной Рады, олигархи, бизнесмены, руководители ведомств, чиновники администрации президента Украины Петра Порошенко и другие.

В частности, в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц, среди них: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, сын Петра Порошенко Алексей, Андрей Парубий, Юрий Луценко.

Как сообщалось, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.Таким образом, Россия только сейчас решила ввести санкции против Украины, хотя украинские ограничения против россиян и российских компаний действуют уже 4 года и постоянно расширяются.

В России говорят, что это зеркальные меры и коснутся они сотен украинцев.