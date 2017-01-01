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Глава Южной Кореи анонсировал визит Ким Чен Ына в Сеул

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин снова встретятся
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин снова встретятся

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул. Об этом он сказал во время выступления перед парламентом, сообщает в четверг, 1 ноября, агентство АР.

"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул...", - говорится в сообщении.

При этом Мун Чжэ Ин не уточнил детали и дату визита.

По его словам, скоро состоится также второй саммит лидеров США и Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин отметил, что, как ожидается, в ближайшее время Северную Корею посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, Ким Чен Ын может приехать в Россию, а также встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Ее итогом стало совместное заявление двух лидеров, которые договорились о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов. До сих пор между сторонами было только перемирие, подписанное в 1953 году.

Еще одна встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае.

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Теги: визиты, Северная Корея, Южная Корея, саммит, встреча, визит, Корея, Сеул, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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