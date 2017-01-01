Трамп собрался выплатить $21 триллион госдолга США

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - заявил Трамп.

Несмотря на то, что во время избирательной кампании он обещал выплатить госдолг в течение двух президентских сроков, за годы правления Трампа сумма выросла на 1,7 триллиона долларов.

Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью восполнить дефицит бюджета через сокращение налогов и увеличение бюджета Минобороны.

Отметим, по состоянию на начало октября госдолг США увеличился до рекордной отметки и составил 21,5 триллионов долларов.

В конце 2017 финансового года этот показатель составлял $20,25 трлн. Таким образом, за последний финансовый год госдолг США вырос на $1,25 трлн.

За последние 11 месяцев текущего финансового года государственные заимствования США достигли отметки в $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также продолжает расти дефицит американского бюджета, к 2020 году он достигнет отметки в $1 трлн.