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Трамп собрался выплатить $21 триллион госдолга США

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В ходе избирательной кампании Трамп обещал выплатить госдолг за два президентских срока, но сумма продолжает рекодно расти.
При Трампе госдолг США установил антирекорд
При Трампе госдолг США установил антирекорд
Президент США Дональд Трамп намерен вскоре начать выплачивать государственный долг страны, который превышает 21 триллион долларов, сообщает Голос Америки.
 

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - заявил Трамп.

Несмотря на то, что во время избирательной кампании он обещал выплатить госдолг в течение двух президентских сроков, за годы правления Трампа сумма выросла на 1,7 триллиона долларов.

Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью восполнить дефицит бюджета через сокращение налогов и увеличение бюджета Минобороны.

Отметим, по состоянию на начало октября госдолг США увеличился до рекордной отметки и составил 21,5 триллионов долларов. 

В конце 2017 финансового года этот показатель составлял $20,25 трлн. Таким образом, за последний финансовый год госдолг США вырос на $1,25 трлн.

За последние 11 месяцев текущего финансового года государственные заимствования США достигли отметки в $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

 

Также продолжает расти дефицит американского бюджета, к 2020 году он достигнет отметки в $1 трлн.

 

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Теги: США, долги, Дональд Трамп, госдолг
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Источник: korrespondent.net

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