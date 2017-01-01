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Тело журналиста Хашукджи уничтожили в кислоте - СМИ

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Турецкий чиновник сообщил, что тело Джамаля Хашукджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии.
СМИ пишут, что тело Хашукджи было уничтожено в кислоте
СМИ пишут, что тело Хашукджи было уничтожено в кислоте

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Hurriyet Daily News.

Так, турецкий чиновник сообщил Washington Post, что тело Хашукджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.

Официальных заявлений относительно нахождения тела убитого журналиста нет.

Ранее в Турции сообщили, что Хашукджи задушили, как только он вошел в помещение консульства Саудовской Аравии.

В СМИ также попала информация о том, что Хашукджи собирался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания якобы знала о запланированном заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.

 

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Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство, Стамбул, кислота
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Источник: korrespondent.net

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