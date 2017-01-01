Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии начали продавать медицинскую марихуану

Комментариев: 0
С 1 ноября в Великобритании можно легально приобрести марихуану и содержащие ее препараты по назначению врача.
Отныне в Британии можно легально приобрести марихуану по рецепту врача
Отныне в Британии можно легально приобрести марихуану по рецепту врача
Getty Images

В Великобритании с четверга, 1 ноября, официально легализована продажа марихуаны и содержащие ее препараты по назначению врача. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В первой половине октября министр внутренних дел Великобритании Саджида Джавад заявил, что с 1 ноября в стране можно будет приобрести по рецепту лечебную марихуану.

Ранее в октябре в Канаде вступил в силу закон о полной легализации и свободной продаже марихуаны. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, где можно беспрепятственно покупать марихуану в специально отведенных точках продаж без каких-либо назначений от врача.

Также сообщалось, что в Литве депутаты Сейма приняли поправки, которые узаконили медикаменты с содержанием конопли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, Британия, законы, марихуана, рецепт, закон, Наркотик, легализация наркотиков, конопля, Великобритания, канабис, травка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь