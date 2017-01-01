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Для дома, для семьи: В Британии легализовали марихуану

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Марихуану разрешили покупать и употреблять в медицинских целях.
Покупка травы возможна исключительно по рецепту
Покупка травы возможна исключительно по рецепту
cnews.fr

В Великобритании с 1 ноября 2018 года власти разрешили гражданам покупать и употреблять марихуану в медицинских целях.

Об этом сообщает ВВС.

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Покупка возможна исключительно по рецепту. Выписать его могут лишь конкретные специалисты и строго в определенных случаях – если другие лекарства неэффективны.

Стоит отметить, что в Канаде и Уругвае при этом разрешено употреблять марихуану и в медицинских, и в рекреационных целях.

Также на сегодняшний момент медицинская марихуана легальна в почти 30 американских штатах, а в трети из них считается допустимым применять ее и в рекреационных целях.

Как сообщалось 22 октября, в Канаде вскоре после легализации закончилась марихуана.

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Теги: наркотики, Великобритания, марихуана
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