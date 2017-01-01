Для дома, для семьи: В Британии легализовали марихуану
Марихуану разрешили покупать и употреблять в медицинских целях.
В Великобритании с 1 ноября 2018 года власти разрешили гражданам покупать и употреблять марихуану в медицинских целях.
Об этом сообщает ВВС.
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Покупка возможна исключительно по рецепту. Выписать его могут лишь конкретные специалисты и строго в определенных случаях – если другие лекарства неэффективны.
Стоит отметить, что в Канаде и Уругвае при этом разрешено употреблять марихуану и в медицинских, и в рекреационных целях.
Также на сегодняшний момент медицинская марихуана легальна в почти 30 американских штатах, а в трети из них считается допустимым применять ее и в рекреационных целях.
Как сообщалось 22 октября, в Канаде вскоре после легализации закончилась марихуана.