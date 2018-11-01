В Киеве задержали подозреваемого в убийстве польки

Задержание произошло сегодня рано утром силами Национальной полиции Польши и при содействии офицера службы связи Национальной полиции Грузии.

Мужчину задержали на одной из улиц Киева Кадр из видео

В Киеве правоохранители из Польши и Грузии задержали мужчину по подозрению в убийстве польки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Twitter в четверг, 1 ноября.

"На одной из улиц Киева задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 28-летней жительницы польского города Лодзь", - говорится в сообщении.

Podejrzany o zab'ojstwo 28-letniej Pauliny w Lodzi zatrzymany!!Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Gl'ownej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjant'ow ukrai'nskich @NPU_GOV_UA i oficera lacznikowego Gruzji pic.twitter.com/my468ZDKp2 — Polska Policja (@PolskaPolicja) 1 ноября 2018 г.

Задержание произошло сегодня рано утром силами Национальной полиции Польской Республики и при содействии офицера службы связи Национальной полиции Грузии.

В Польше грузовик сбил украинца

Ранее в Польше полиция задержала двух молодых людей, которые жестоко избили и ограбили украинца.

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