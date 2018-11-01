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В Киеве задержали подозреваемого в убийстве польки

Комментариев: 1
Задержание произошло сегодня рано утром силами Национальной полиции Польши и при содействии офицера службы связи Национальной полиции Грузии.
Мужчину задержали на одной из улиц Киева
Мужчину задержали на одной из улиц Киева
Кадр из видео

В Киеве правоохранители из Польши и Грузии задержали мужчину по подозрению в убийстве польки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Twitter в четверг, 1 ноября.

"На одной из улиц Киева задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 28-летней жительницы польского города Лодзь", - говорится в сообщении.

Задержание произошло сегодня рано утром силами Национальной полиции Польской Республики и при содействии офицера службы связи Национальной полиции Грузии.

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Теги: Украина, Грузия, Польша, украинцы, полиция, убийство, украинец, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
realпупик    01.11.2018, 14:08
Оценка:  0
realпупик
Нашим недокопам даже не доверили словить какого то бомжа....
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